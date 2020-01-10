Нижний Новгород, , 19:44 — REGNUM В Нижегородской области в 2020 году планируется провести работы по благоустройству 131 общественного пространства. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из бюджетов всех уровней на эти цели направят 1,236 млрд рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, также в этом году будут благоустроены общественные пространства в Дзержинске, Богородске, Навашине и Урене на общую сумму 249 млн рублей. Проекты стали победителями конкурса «Малые города и исторические поселения».

Всего в рамках нацпроекта до 2024 года планируется преобразить около 600 общественных пространств на территории региона.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2019 года работы по благоустройству были проведены на территории 100 общественных пространств и 382 дворов. Из федерального, областного и местных бюджетов было выделено 1,5 млрд рублей.