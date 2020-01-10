Ялта, Крым, , 19:37 — REGNUM В программу по модернизации здравоохранения в Крыму включено около 1,8 тысячи объектов. Об этом 10 января по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Это касается ремонтов, капитальных ремонтов, покупки модульных ФАПов и амбулаторий. 213 модульных ФАПов и амбулаторий будет заменено в 2020 и 2021 году. На 100% будет закрыта потребность в новой технике, что, соответственно, улучшит пропускную способность, в первую очередь, первичного звена», — отметил Аксёнов.

Также, по его словам, республиканские власти приобретут около 600 квартир для узких специалистов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что к 2022 году все медицинские учреждения Крыма будут на 100% соответствовать федеральным стандартам.

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