Ялта, Крым, 10 января 2020, 19:37 — REGNUM В программу по модернизации здравоохранения в Крыму включено около 1,8 тысячи объектов. Об этом 10 января по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Также, по его словам, республиканские власти приобретут около 600 квартир для узких специалистов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что к 2022 году все медицинские учреждения Крыма будут на 100% соответствовать федеральным стандартам.
Читайте ранее в этом сюжете: Козак пообещал привести к стандартам объекты здравоохранения Крыма