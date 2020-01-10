Ялта, Крым, 10 января 2020, 19:32 — REGNUM В ближайшее время в Крыму начнётся реализация программы развития комфортной городской среды. Об этом журналистам 10 января сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил по итогам совещания, посвящённому социально-экономическому развитию полуострова под руководством президента России, что за три года в республике отремонтируют более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий.
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