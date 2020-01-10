Ялта, Крым, , 19:32 — REGNUM В ближайшее время в Крыму начнётся реализация программы развития комфортной городской среды. Об этом журналистам 10 января сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

«Мы запускаем программу развития комфортной городской среды, но без деятельного участия жителей Крыма, без деятельного участия собственников всех объектов недвижимости, включая пустующие земельные участки, её не будет. Хотел бы призвать включиться всех жителей республики в реализацию этой программы для того, чтобы мы через три года увидели Крым в другом виде: комфортным, удобным, красивым», — отметил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил по итогам совещания, посвящённому социально-экономическому развитию полуострова под руководством президента России, что за три года в республике отремонтируют более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий.

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