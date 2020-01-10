Рим, , 19:20 — REGNUM 14 января, члены профсоюзов транспортных авиационных компаний Италии намерены провести общенациональную забастовку, об этом представители профсоюзов сообщили журналистам в пятницу, 10 января.

Руководители профсоюзов полагают, что правительство страны не прилагает необходимых усилий для выхода из сложившейся в отрасли критической ситуации.

В числе конкретных требований — необходимость бороться с демпингом коллективных трудовых договоров, а также разработка правил, которые будут в постоянном режиме обеспечивать противодействие демпингу со сторону владельцев компаний.