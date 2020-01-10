Бишкек, , 19:18 — REGNUM Государственный долг Киргизии составляет около $4 млрд 503,5 млн (275 млрд 766 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики сегодня, 10 января.

Большую часть этой суммы составляет внешний долг страны — около $3 млрд 781,5 млн (231 млрд 553 млн рублей). Государственный внутренний долг сложился на уровне $722 млн (44 млрд 213 млн рублей).

При этом на обслуживание государственного долга в 2019 году из бюджета Киргизии выделено около 28 млрд 123 млн сомов (свыше 24 млрд 714 млн рублей).

Из этих денег на выплаты по внешнедолговым обязательствам республики потрачено более 14 млрд 10 млн сомов (свыше 12 млрд 312 млн рублей) и на обслуживание внутреннего долга — более 14 млрд 112,4 млн сомов (12 млрд 402 млн рублей).