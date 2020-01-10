Ялта, Крым, 10 января 2020, 19:25 — REGNUM За три года в Крыму отремонтируют более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий. Об этом 10 января по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал местных чиновников сосредоточиться на улучшении жизни в Крыму и Севастополе.
Об этом: Путин призвал чиновников сосредоточиться на улучшении жизни крымчан
Читайте развитие сюжета: Козак призвал крымчан участвовать в создании комфортной городской среды