Ялта, Крым, , 19:25 — REGNUM За три года в Крыму отремонтируют более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий. Об этом 10 января по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«За три года будет отремонтировано более 307 общественных территорий — парковых зон — и более 320 придомовых территорий. Если темпы по благоустройству и проведению ремонтных работ будут опережающими, соответственно, можно будет обращаться в правительство РФ за дополнительным выделением средств», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал местных чиновников сосредоточиться на улучшении жизни в Крыму и Севастополе.

Об этом: Путин призвал чиновников сосредоточиться на улучшении жизни крымчан

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