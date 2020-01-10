Нижний Новгород, 10 января 2020, 18:50 — REGNUM В прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы, утвержденный правительством РФ, включили семь нижегородских предприятий. Соответствующий документ опубликован на портале правительства России.
Так, планируется продать 7,52% минус одна акция в Государственном научно-исследовательском институте машиностроения имени Бахирева (Дзержинск), 100% АО «Румянцевское» (занимается выращиванием зерновых), 0,001% ПАО «МРСК Центра и Приволжье» (обеспечение электричеством), 100% «Дорожное эксплуатационное предприятие № 142» (Лысково), 100% «Техмонтажсервис» (управление недвижимостью), а также 49% «НижегородНИИстройпроект».
ИА REGNUM напоминает, согласно плану, в течение трех лет планируется приватизировать 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия государства в 13 ООО и ряд объектов. Планируется, что поступления в федеральный бюджет от приватизации госимущества будут составлять около 3,6 млрд рублей ежегодно.