Москва, , 18:39 — REGNUM Курс доллара на торгах в пятницу, 10 декабря, опустился ниже отметки в 61 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов американская валюта дешевела на 41 копейку относительно уровня открытия — до 60,89 рубля. В последний раз курс доллара находился на такой отметке в мае 2018 года.

На текущий момент курс доллара составляет 61,05 рубля. Евро тем временем подешевел почти на 20 копеек — до 67,83 рубля.

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