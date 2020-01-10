Москва, 10 января 2020, 18:30 — REGNUM Растущая доля капитала в национальном доходе, равно как и углубляющееся неравенство по доходу и богатству, не только аморальна или неэтична, но и негативно сказывается на показателях экономического роста, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Всемирного банка, которые призвали бороться с бедностью, повышая производительность труда.
Иначе говоря, как пояснил экономист, растущая доля капитала в национальном доходе, равно как и углубляющееся неравенство по доходу и богатству, не только аморальна или неэтична, но и негативно сказывается на показателях экономического роста.
Напомним, как сообщили ранее «Ведомости», по данным Всемирного банка, разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах остаётся огромным, и именно он определяет 2/3 неравенства доходов в мире.