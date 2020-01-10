Москва, , 18:30 — REGNUM Растущая доля капитала в национальном доходе, равно как и углубляющееся неравенство по доходу и богатству, не только аморальна или неэтична, но и негативно сказывается на показателях экономического роста, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Всемирного банка, которые призвали бороться с бедностью, повышая производительность труда.

«С выводами Всемирного банка трудно не согласиться. Действительно, для экономического роста крайне важно повышать производительность труда. Проблема тут с кольцевым характером самой аргументации, — сказал Григорьев. — Как считается эта самая производительность? В случае ВБ берётся годовой ВВП и делится на всех работников, получается показатель того, какую часть добавленной стоимости (а ВВП — это именно совокупная добавленная стоимость) в среднем создаёт один работник. Очевидно, что если эта часть больше, то и весь ВВП будет больше, и наоборот. Но как достичь этого повышения? Тут мнения экономистов расходятся. Представители левых течений считают, что, помимо стандартного повышения уровня образования, здравоохранения, технических инноваций и прочего, необходимо уделять внимание распределению доходов между условными трудом и капиталом».

Иначе говоря, как пояснил экономист, растущая доля капитала в национальном доходе, равно как и углубляющееся неравенство по доходу и богатству, не только аморальна или неэтична, но и негативно сказывается на показателях экономического роста.

Напомним, как сообщили ранее «Ведомости», по данным Всемирного банка, разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах остаётся огромным, и именно он определяет 2/3 неравенства доходов в мире.