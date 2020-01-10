Ялта, Крым, , 18:25 — REGNUM Озвученное в СМИ намерение украинского «Нафтогаза» подать иск к РФ относительно транзита газа не имеет никакого отношения к заключённым между РФ и Украиной договорённостям. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение [со стороны «Нафтогаза»] отказаться от исполнения этих договорённостей», — сказал Козак.

Он выразил надежду на то, что контракты, заключённые с «Нафтогазом», будут исполняться.