Севастополь, , 18:08 — REGNUM После акционирования Севастопольского морского завода предприятие получит до 5 млрд рублей на обновление производственной базы, чтобы выполнять сложные заказы. Об этом 10 января сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, объединённая судостроительная корпорация «Звёздочка» занимается акционированием Севастопольского морского завода, производственные мощности которого арендует с 2015 года.

«После завершения акционирования предприятие получит до 5 млрд рублей на обновление производственной базы. Это позволит ему выполнять сложные заказы. Для того, чтобы вернуть «Севморзаводу» статус градообразующего предприятия и создать новые рабочие места, заводу нужна полноценная линейка заказов. Для города это очень важная задача», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя пытались приватизировать «Севморзавод» в 2017 году, однако план не был выполнен. На предприятии, находящемся в аренде Центра судоремонта «Звёздочка», до 2020 года была заявлена масштабная модернизация стоимостью более 7 млрд рублей. Позже «Севморзавод» получил около 1 млрд рублей на перевооружение.

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