Тюмень, , 17:53 — REGNUM Тюменский опытный завод «Электрон» погасил 20 млн рублей долгов по зарплате после возбуждения уголовного дела против директора предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что руководитель «Электрона» задолжал зарплату работникам в период с декабря 2018 года по август 2019 года. Против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»). И ему грозило до трёх лет лишения свободы.

После выплаты долгов мировому судье направлено постановление для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа.