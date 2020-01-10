Брюссель, , 17:49 — REGNUM Транзитные поставки нефти может предложить Латвия Белоруссии, если Минск не договорится с Москвой, сообщил журналистам латвийский министр иностранных дел Эдгарc Ринкевичс.

Ринкевичс «Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос».

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Напомним, Белоруссия и Россия не решили вопрос о цене на нефть, поставляемую из России. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва запрашивает слишком большую цену и что, возможно, придётся искать альтернативы.

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