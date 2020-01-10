Рига, , 17:48 — REGNUM Министерство экономики Латвии, совместно с фондом Кохезии ЕС, подготовило 3-ю очередь финансирования для обеспечения энергоэффективности производственных объектов в стране. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, заявки на финансирование предприниматели могут подавать с 9 января по 9 апреля. Всего предприятиям Латвии для перехода на «зелёную энергетику» стало доступно 11,68 млн евро.

Отмечается, что в рамках этих целей ЕС готов финансировать как реставрационные работы по утеплению производственных корпусов, так и приобретение энергоэффективного оборудования.

Предприниматели могут рассчитывать на покрытие 30% общих расходов.