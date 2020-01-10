Москва, , 17:25 — REGNUM Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса дополнена новым видом кредита, по которому предприниматели смогут получить до 10 млн рублей по ставке не выше 9,95% годовых по упрощенным требованиям на срок до пяти лет. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Министерства экономического развития.

«Программа дополняется новым видом кредита «на развитие предпринимательской деятельности», по которому предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых», — сообщила пресс-служба.

Кроме того, программа предусматривает ещё одну новую форму поддержки — теперь предприниматели смогут рефинансировать займы по льготной ставке в 8% годовых. Однако такого рода кредит должен использоваться исключительно на цели инвестиционной деятельности.

Программа льготного кредитования была запущена в феврале 2019 года в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Благодаря программе предприниматели получили доступ к кредитам на пополнение оборотных средств от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трёх лет, а также на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.