Рига, , 16:56 — REGNUM В прошлом году в ликвидируемом банке ABLV на счетах клиентов было заморожено 216 млн евро. Об этом сообщила руководитель Службы расследований финансовых преступлений (FID) Латвии Илзе Знотиня порталу Diena.lv.

По ее словам, кроме наличных средств, FID арестовал ряд других «финансовых инструментов», в большей части — ценные бумаги, на сумму 25 млн евро.

После ареста средств, пояснила Знотиня, сотрудники полиции начали расследование, чтобы установить легальность происхождения денег. Пока ни один процесс о замороженных в ABLV банке средствах не окончен, и деньги в пользу бюджета Латвии окончательно не списаны, отметила она.

Отмечается, что всего в прошлом году FID Латвии арестовал 342 млн евро. В 2018 г. сумма равнялась 101,42 млн евро, а в 2017 — 45,66 млн евро.

Деятельность банка ABLV была прекращена после внесения организации в санкционный список FinCEN США в феврале 2018 года.