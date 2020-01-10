Нур-Султан, , 16:53 — REGNUM По итогам 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана вырос на 4,5%. Об этом 10 января заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе экс-президента.

По словам главы правительства, основными драйверами экономического роста в стране стала сфера строительства, транспорта, торговли и связи. Назарбаев, в свою очередь, отметил, что ситуация в экономике неплохая, и правительству необходимо сосредоточиться на реализации плана нации «100 конкретных шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Аскар Мамин заявил, что по итогам 2019 года товарооборот в Казахстане составил $97 млрд, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

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