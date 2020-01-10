Минск, , 16:52 — REGNUM Белорусская государственная компания «Белоруснефть» в январе прекратила отгрузку добываемой на территории республики нефти, перенаправив её на загрузку местных НПЗ, испытывающих дефицит сырья. Об этом со ссылкой на четыре источника в торговых кругах сообщает Reuters.

«Белоруссия закупает российское сырье для переработки на своих заводах, при этом практически всю нефть, которая добывается в стране, отправляет на экспорт», — сказано в сообщении.

Там также отмечено, что в 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу в 2020 году 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу. Как и годом ранее, тендер выиграло торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading, направляющее сырье на свой немецкий НПЗ PCK Raffinerie GmbH.

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Из-за того, что Москва и Минск не могут договориться по условиям поставок российской нефти на белорусские НПЗ, экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января. После этого Белоруссия объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 миллионов тонн в год.

«С 4 января экспорт нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании Русснефть и Нефтиса. Однако планируемый ими в этом месяце объём поставок 750.000 тонн обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти», — сказано в сообщении агентства.

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