Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ малообеспеченных подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января. Законопроект направлен в правительство РФ для получения отзыва.

Поправки предполагают освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Сейчас МРОТ в России составляет 12 130 рублей.

Ставка НДФЛ составляет 13%.

Авторы не скрывают, что фактически подобный подход частично предусматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков.

С 1992 года по 2000 год в России действовала прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, ставки варьировались от 12% до 34%. В 2001 году при введении «плоской» шкалы налогообложения планировалось, что она приведет к значительному росту уровня собираемости налогов.

«Отмена НДФЛ для лиц, заработная плата которых не достигает двух МРОТ, позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан», — отметил Нилов.

Законопроект направлен в правительство на имя вице-премьера Дмитрия Медведева в рамках соблюдения регламента работы над законодательными инициативами, поправки предполагают выпадение доходов бюджетной системы РФ.

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