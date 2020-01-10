Рига, , 16:36 — REGNUM К началу 2020 года уровень безработицы в Латвии составлял 6,2%. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на данные Государственного агентства занятости (NVA).

По данным NVA, по сравнению с самым началом 2019 г. безработица в стране уменьшилась на 0,2%. На конец года в NVA были зарегистрированы 57 808 безработных, на 4025 человек больше, чем в конце ноября 2019 г.

Отмечается, что самый низкий уровень безработицы в Рижском районе — 4,3% от общего числа экономически активных жителей, а самый высокий, 13,8%, в Латгалии. В Видземе безработица составила 5,9%, в Земгале 6,3%, в Курземе 7,2%.

В латвийской столице безработица зафиксирована на отметке в 4%.