Москва, , 16:35 — REGNUM Инфляция в России в декабре составила 0,4%, а в годовом выражении — 3%. Об этом сообщает 10 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Данные по годовой инфляции совпадают с предварительной оценкой Росстата, озвученной в конце декабря. Банк России ранее также оценил инфляцию по итогам 2019 года в 3%.

В декабре, по данным Росстата, в 24 субъектах Федерации потребительские товары и услуги подорожали на 0,5% и более. Наибольший рост зафиксирован в Республике Коми — на 0,7%, что связывается с ростом тарифов на услуги на 1,2%.

В Москве цены в минувшем месяце выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%, за 2019 год прирост цен составил 3,4% и 3% соответственно.