Москва, , 16:29 — REGNUM Одна из главных проблем импортозамещения в нефтегазовой отрасли заключается в отсутствии программных продуктов для оборудования российских сейсмических судов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью журналу «Энергетическая политика», передает 10 января пресс-служба Минпромторга.

«Основное, чего у нас нет сейчас в полном объёме, это оборудование и программное обеспечение, которым они (суда) комплектуются. Ещё одна задача, которую мы должны решить — это создание комплекса программных продуктов для увязки и корректной работы судов и разного сейсмического оборудования», — заявил Мантуров.

«Часть из них будет разработана в результате реализации трёх ресурсных работ в 2021 году, некоторые ещё предстоит создать», — подчеркнул он.

Он отметил, что в остальном в России существует понимание, как строить такие суда, и российские компании уже обладают необходимыми компетенциями — по опыту мировых компаний, владеющих сейсмическими судами, можно видеть, что «их проекты переделаны из судов-снабженцев», указал Мантуров.

Помимо программного обеспечения в России не хватает судов, снабженных 12 и 24 косами для сейсморазведки (устройств для передачи сигнала сейсмоприемником). Однако в России намерены решить эту проблему менее чем за два года, указал министр.

«Российские косы будут готовы к 2021 году, и уже после можно начать диалог с компаниями-­потребителями по использованию их на российских судах. С донными станциями для 2D и 3D история иная — уже сегодня существует российское оборудование, которое используется на производственных коммерческих работах для «Газпром нефти» компанией МАГЭ», — отметил Мантуров.