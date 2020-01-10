Хайнань, Китай, , 16:26 — REGNUM Более, чем на 100 млн долларов в год увеличился в прошедшем 2019 году объём прямых иностранных инвестиций в южно-китайскую островную провинцию Хайнань, сообщает 10 января Синьхуа со ссылкой на данные провинциального ведомства министерства коммерции КНР.

В 2019 году объём таких инвестиций составил 1,5 млрд долларов. Отмечается, что количество иностранных компаний, работающих в этом курортном регионе, значительно увеличилось благодаря благоприятной инвестиционной политике. По отчётам местных властей, в ушедшем году была продолжена практика расширения открытости и оптимизация бизнес-среды, осуществлялось уменьшение соответствующего списка ограничений.

Основными видами деловой активности на острове являются финансовый лизинг, фармацевтика и медицинское оборудование, туризм и производство автомобилей на новых источниках энергии.