Чебоксары, , 16:19 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии поступило заявление о признании банкротом общества «Три АсС», которое возводит дома в Чебоксарах и Новочебоксарске. Соответствующий документ появился на сайте суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

9 января в суде зарегистрировано заявление от чебоксарской компании «Лифт» о признании застройщика банкротом. Заявленная сумма требований составляет 3 450 200 рублей. В тот же день зарегистрировано заявление общество «Газпром межрегионгаз Чебоксары» о вступлении в дело о банкротстве, сумма исковых требований газовиков — 477 393,31 рубля.

Дело пока не принято в производство.

На сайте компании «Три АсС» отмечается, что компания, в частности, строила дома в жилищных комплексах «Три богатыря» (Чебоксары) и «Восточный экспресс» (Новочебоксарске), возводила многоквартирные дома в юго-западном, северо-западном районах и центре чувашской столицы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фирма «Три АсС» создана в 1998 году, уставный капитали составляет 10 тыс. рублей. Участниками числятся Федор Андреев (доля 30%), самому обществу принадлежит 70%. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии была признана банкротом компании «СУОР», также подан иск о банкротстве строительной фирмы «Лидер». Данные компании застраивали ряд микрорайонов в Чебоксарах.