Рига, , 16:15 — REGNUM Внешнеторговый оборот Латвии в ноябре 2019 г. составил 2,39 млрд евро, что в фактических ценах на 7% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) страны.

По данным ЦСУ, общий внешнеторговый оборот Латвии за первые 11 месяцев 2019 достиг 26,08 млрд евро, что на 239,4 млн меньше, чем в 2018 г. Экспорт составил 11,7 млрд евро, меньше на 10,7 млн евро или 0,1%, импорт равнялся 14,32 млрд евро, что на 228,7 млн евро или 1,65% меньше показателей 2018 г.

Отмечается, что в ноябре 2019 торговый баланс Латвии был позитивен со 127 странами и негативен с 47. Главными торговыми партнёрами Латвии в ЕС являлись Литва, Эстония, Германия и Польша. Самым большим торговым партнером Латвии за пределами ЕС остается Россия.