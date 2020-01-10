Москва, , 16:06 — REGNUM Системы подводной добычи являются самым сложным с точки зрения реализации программ импортозамещения направлением в отечественной энергетической промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью журналу «Энергетическая политика», передает 10 января пресс-служба Минпромторга.

«Если говорить о самых сложных для импортозамещения направлениях, то начать, пожалуй, стоит с технологий для проведения морских геологоразведочных работ и систем подводной добычи», — заявил Мантуров.

Для решения этой задачи требуется не только достаточный спрос на подобного рода продукцию, но и высокая концентрация технологических и производственных ресурсов российских предприятий, отметил министр.

В целом же Россия достигла значительного успеха в импортозамещении, указал он.

«Доля импортного оборудования для увеличения нефтеотдачи, в том числе оборудования для бурения наклонно-­направленных и горизонтальных скважин снизилась на текущий момент до 45%, оборудования для нефтепереработки — до 43%, оборудования для производства сжиженного природного газа и для реализации шельфовых проектов — до 50%, геологоразведочного оборудования — до 30%», — указал Мантуров.

Министр подчеркнул, что объём государственной поддержки развития отечественного нефтегазового машиностроения до 2024 года составит более 30 млрд руб­лей Предполагается снизить зависимость от импортного оборудования в нефтегазовой отрасли к к концу 2020 года до 43%. В 2014 году уровень импортозависимости нефтегазового оборудования в целом по отрасли составлял 60%.