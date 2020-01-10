Ялта, Крым, , 16:06 — REGNUM Запуск летом 2020 года движения грузовых поездов по Крымскому мосту положительно повлияет на цены в Крыму. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённому социально-экономическому развитию российского полуострова, заявил президент России Владимир Путин.

«Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказываться на снабжении крымского рынка, его насыщения качественными доступными товарами, особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года через Крымский мост должны в регулярном режиме осуществляться железнодорожные перевозки товаров.

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