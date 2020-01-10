Ялта, Крым, 10 января 2020, 16:06 — REGNUM Запуск летом 2020 года движения грузовых поездов по Крымскому мосту положительно повлияет на цены в Крыму. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённому социально-экономическому развитию российского полуострова, заявил президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года через Крымский мост должны в регулярном режиме осуществляться железнодорожные перевозки товаров.
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