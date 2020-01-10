Вильнюс, , 16:03 — REGNUM Литовская компания Grigeo, завод которой в Клайпеде десятилетие тайно сливал неочищенные отходы, мог экономить на этом порядка 1,5 млн евро в год, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 января. Такие подсчёты в Литве публично приводят сразу несколько не связанных между собой экспертов, учитывая мощности завода Grigeo в Клайпеде.

Согласно правилам, объём на очистку загрязнённой после производства воды завод должен был заказывать у компании Klaipėdos vanduo, которая контролирует городские очистные сооружения. Завод Grigeo в Клайпеде, как предполагается, заказывал для «отвода глаз» только небольшие символические объёмы, мотивируя тем, что остальная вода очищается прямо на производстве, а в реальности сливал отходы прямиком в Куршский залив.

Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить примерные объёмы отходов, которые были слиты в залив и установить виновников такой схемы.