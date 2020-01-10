Ялта, Крым, , 16:01 — REGNUM Органам власти Крыма и Севастополя необходимо принять меры, чтобы уровень цен соответствовал уровню доходов жителей полуострова. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённом социально-экономическому развитию российского полуострова, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно, чтобы уровень цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма. Для этого органам власти надо работать в контакте с деловыми кругами. Развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Я прошу делать это быстро, без всяких административных проволочек», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России сообщил, что за минувшие годы уровень безработицы в Крыму сократился с 7,2% в 2015 году до 5,5% в 2019-м, а в Севастополе — с 8,3% до 4,1%. А оборот розничной торговли в Крыму вырос на 12%, в Севастополе — на 29%.

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