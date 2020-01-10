Чебоксары, , 15:58 — REGNUM В Чувашии ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», где введено наблюдение, подаёт иски о взыскании задолженности. При этом размеры исковых требований варьируются от 13,3 тыс. рублей до 26 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

В декабре 2019 года в Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано пять исков. Самый крупный иск подан в отношении ООО «Агромашхолдинг»: ЧЗПТ пытается взыскать с общества 26 008 188 рублей.

Кроме того, с чебоксарского «Нэкса» хотят взыскать 1 145 440,89 рублей, с «Сервисной компании» и «Ремэкса» из Чебоксар — 59 083,39 и 22 456,88 рублей соответственно, с новочебоксарского завода автокомпонентов «Элма» — 13 374,11 рублей.

Напомним, на ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» введено наблюдение.

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