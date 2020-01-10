Сеул, , 16:08 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали самый высокий показатель непогашенных государственных облигаций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей финансовой компании Koscom.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году общая сумма выпущенных правительством Южной Кореи, но не погашенных гособлигаций, составила 51,6 трлн вон (~$44,43), а общий объём непогашенных облигаций — 1,2 квдрлн вон (~$1,03 трлн).

Отмечается, что отметка в 1 квдлн вон (~$861 млрд) фиксируется в стране впервые.

Известно, что в 2015 году объём непогашенных гособлигаций составил 78,5 трлн вон (~$67,6 млрд), в 2016 году — 38,2 трлн вон (~$32,8 млрд), в 2017 году — 35,5 трлн вон (~$30,5 млрд), в 2018 году — 15,6 трнн вон (~$13,43 млрд).

В 2019 году объём погашенных облигаций составил 178,5 трлн вон (~$153,7 млрд), что значительно больше, чем в 2016—2018 годах.