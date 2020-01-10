Москва, 10 января 2020, 15:48 — REGNUM В РФ утвержден новый механизм единой лизинговой субсидии. Это будет способствовать увеличению выпуска конкурентоспособной российской продукции за счет обновления производственных мощностей предприятий, сообщили в Минпромторге.
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Главная цель нового механизма — модернизация производств лизингополучателей, а также стимулирование спроса на отечественную промышленную технику и оборудование.
На поддержку лизинга российской промышленной продукции будет направлено 47 млрд рублей: в 2020 — 9,8 млрд рублей, в 2021-м — 18,7 млрд рублей, в 2022-м — 18,5 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, нужно активнее в России использовать лизинг, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.
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