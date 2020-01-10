История вопроса

Приоритетный нацпроект «Развитие АПК» в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) был преобразован в федеральную Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Капиталовложения за 8 лет должны составить 1,5 трлн рублей.

Целями госпрограммы являются обеспечение продовольственной независимости страны, повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК, развитие сельских территорий, повышение эффективности использования сельхозресурсов, экологизация производства.

Программа включает в себя пять направлений: развитие растениеводства, животноводства, мясного скотоводства, поддержка малых хозяйств и технологическая модернизация.

Программа предусматривает поддержку сельского хозяйства по направлениям экономически значимых региональных программ.

В соответствии с программой отечественным производителям сельскохозяйственной техники предоставляются компенсации за определённые скидки для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Большое внимание в программе уделяется развитию социальной инфраструктуры села.

Результативность исполнения госпрограммы контролируется по нескольким десяткам показателей, соотносимых с уровнем 2012 года.

