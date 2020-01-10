Махачкала, , 16:04 — REGNUM Дагестан не смог освоить больше половины средств, направленных в регион в 2019 году на реализацию национальных проектов. В итоге республика вернула в федеральный бюджет более 8 млрд 392 млн рублей. Сведения о кассовом исполнении нацпроектов на 1 января 2020 года опубликовало региональное управление Федерального казначейства.

В минувшем году Дагестан получил из федеральной казны в качестве межбюджетного трансферта 16 млрд 770 млн рублей. Из них республика исполнила только 49,95% средств. Хуже всего освоены деньги по нацпроектам «Образование» (31,83%) и «Демография» (34,16%).

Стопроцентного освоения средств удалось добиться по нацпроектам «Безопасные и качественные автодороги», «Культура» и «Международная кооперация и экспорт». До полного освоения денег немного не хватило по нацпроектам «Здравоохранение» (99,57%) и «Жилье и городская среда» (99,93%).

Как сообщало ИА REGNUM, еще в середине ноября 2019 года дагестанское казначейство в письме, адресованном главе региона Владимиру Васильеву и премьеру республики Артёму Здунову, предупредило, что по итогам года могут остаться неосвоенными 7−10 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

В конце ноября РБК подготовил анализ данных в системе «Электронный бюджет», согласно которому Дагестан оказался в тройке регионов с самым низким исполнением бюджета, заложенного в 2019 году на национальные проекты.

Читайте также: Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты