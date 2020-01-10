Киев, , 15:44 — REGNUM В 2019 году продажи электрокаров на Украине выросли в 1,5 раза в сравнении с 2018 годом и составили 7542 единицы, сообщила ассоциация «Укравтопром».

По последним данным, большая часть — 7012 машин — это легковые автомобили, а 530 штук — коммерческие. Из них подержанные автомобили составили 92% легковых и 96% коммерческих. Средний возраст легковых и коммерческих машин — 4 и 6 лет соответственно.

Самым популярным электрокаром на Украине стал Nissan Leaf, на втором месте — Tesla Model S и на третьем — Volkswagen е-Golf.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году объём первичных продаж подержанных автомобилей на Украине вырос в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом.

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