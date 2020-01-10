Ташкент, , 15:40 — REGNUM В 2019 году Узбекистан посетили 6,7 миллиона туристов, в то время как в 2018 году их было 5,3 миллиона, сообщил журналистам представитель Государственного комитета по развитию туризма республики.

Из прибывших посетить Узбекистан преобладающее большинство — 5,7 миллиона человек — приехали из стран Туркестана.

Число представителей стран СНГ составило 496 тысяч человек, из стран дальнего зарубежья — 488,5 тысяч человек.

В основном — 81,8% — приехали в Узбекистан для того, чтобы встретиться с родственниками и друзьями, лишь 15,5% в целях реального туризма и отдыха, а 2,7% для учебы, лечения, в целях деловых переговоров.

Как сообщалось ранее, новый президент страны Шавкат Мирзиёев объявил туризм стратегической отраслью экономики.

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