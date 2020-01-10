Элиста, 10 января 2020, 15:40 — REGNUM Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
В соответствии с документом, приватизации подлежит 100% акций — 399 тыс. 200 штук.
Аэропорт «Элиста» — международный аэропорт федерального значения, расположен в городе Элиста, столице Республики Калмыкия. Годовой пассажиропоток, по данным, размещённым на сайте аэропорта, оценивается в 11 691 человек. Из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
В 2019 году власти Калмыкии заговорили о планах по модернизации аэропорта. В частности, по данным, которые приводил глава правительства республики Юрий Зайцев, на эти цели необходимо более 600 млн рублей. Он также заявлял о возможности включения аэропорта в федеральную программу, так как он находится в федеральной собственности.