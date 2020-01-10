Ялта, Крым, , 15:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал местных чиновников сосредоточиться на улучшении жизни в Крыму и Севастополе. Об этом он заявил 10 января на совещании в Ялте, посвящённому социально-экономическому развитию российского полуострова.

«То, что сделано — я имею в виду и Крымский мост, энергосеть, газоснабжение, федеральные трассы, аэропорт — это только базовые условия для развития. Необходимо работать над дальнейшим повышением качества жизни простых крымчан. Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день: ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ сообщил, что за минувшие годы промышленное производство в Крыму выросло почти вдвое, а в Севастополе — в 2,5 раза. Уровень безработицы в республике сократился с 7,2% в 2015 году до 5,5% в 2019-м, а в Севастополе — с 8,3% до 4,1%. Оборот розничной торговли в Крыму вырос на 12%, в Севастополе — на 29%.

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