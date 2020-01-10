Чеджу, Южная Корея, , 15:37 — REGNUM Южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet расширяет сеть маршрутов в Китай. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Чеджу — Шанхай (аэропорт Пудун) будет осуществляться четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) с 17 января текущего года.

Ранее, в июле 2019 года авиакомпания Eastar Jet запустила рейс по маршруту Инчхон — Шанхай. Отмечается, что количество занятых мест на данных рейсах рейсах всегда больше 80%.

В компании надеются, что увеличение числа рейсов поспособствует росту туристического потока из Китая на остров Чеджу, а также развитию местной экономики.