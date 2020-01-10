Москва, , 15:34 — REGNUM В дни новогодних и рождественских праздников на объектах ГК «Россети» не зафиксировано ни одного серьезного технологического нарушения в основной сети мощностью 35 кВ и выше, которое повлекло бы длительные перерывы подачи электроэнергии потребителям. Сложные метеорологические условия в ряде регионов не повлияли на надежность электроснабжения.

Как сообщают в ГК «Россети», такое уверенное прохождение сложного периода новогодних праздников стало возможным благодаря новым подходам к подготовке энергообъектов и персонала к работе в период повышенных нагрузок, а также внедряемым цифровым технологиям для повышения эффективности технологических процессов. По всей России было сформировано более 10 тысяч дежурных бригад в составе 49 тысяч человек. Отдельно были поставлены на дежурство 583 мобильные бригады, которые в кратчайшие сроки могли прийти на выручку своим коллегам в соседних регионах и из других территориальных сетевых организаций.

«Энергетики полностью выполнили все поставленные на праздничные дни задачи, добившись максимальных показателей надежности электроснабжения потребителей всех категорий. Работа над повышением качества предоставляемых услуг ведется на постоянной основе, повсеместно применяются современные технологии, используются лучшие решения в области клиентского сервиса. «Россети» продолжат развиваться для обеспечения необходимых условий для ведения бизнеса и комфортной жизни в России», — отметил в связи с этим генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.