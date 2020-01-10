Москва, 10 января 2020, 15:34 — REGNUM В дни новогодних и рождественских праздников на объектах ГК «Россети» не зафиксировано ни одного серьезного технологического нарушения в основной сети мощностью 35 кВ и выше, которое повлекло бы длительные перерывы подачи электроэнергии потребителям. Сложные метеорологические условия в ряде регионов не повлияли на надежность электроснабжения.
Как сообщают в ГК «Россети», такое уверенное прохождение сложного периода новогодних праздников стало возможным благодаря новым подходам к подготовке энергообъектов и персонала к работе в период повышенных нагрузок, а также внедряемым цифровым технологиям для повышения эффективности технологических процессов. По всей России было сформировано более 10 тысяч дежурных бригад в составе 49 тысяч человек. Отдельно были поставлены на дежурство 583 мобильные бригады, которые в кратчайшие сроки могли прийти на выручку своим коллегам в соседних регионах и из других территориальных сетевых организаций.