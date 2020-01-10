Ялта, Крым, , 15:29 — REGNUM Объёмы промышленного производства в Крыму и Севастополе удалось увеличить более чем в два раза. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённому социально-экономическому развитию российского полуострова, сообщил президент России Владимир Путин.

«Благодаря принятым мерам промышленное производство в Крыму выросло почти вдвое, а в Севастополе — в 2,5 раза», — отметил президент.

Он также сообщил, что уровень безработицы в республике сократился с 7,2% в 2015 году до 5,5% в 2019-м, а в Севастополе — с 8,3% до 4,1%. Оборот розничной торговли в Крыму вырос на 12%, в Севастополе — на 29%.

«Это стало результатом возобновления работы ряда предприятий и их загрузки заказами, в том числе заказами федеральных министерств и ведомств», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что по поручению президента Владимира Путина в республике будет запланирован огромный объём строительных работ в дорожной сфере, благоустройства, ряда объектов здравоохранения и образования.

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