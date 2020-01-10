Ялта, Крым, , 15:28 — REGNUM Полноценное грузовое движение по Крымскому мосту начнётся 1 июля 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин 10 января на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Ялте.

Он рассказал, что во втором полугодии 2020 года железнодорожные составы с грузами пойдут в регулярном режиме через Крымский мост.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2019 года в Крым через мост отправился первый пассажирский поезд. Позднее Путин заявил, что переправа через Керченский пролив прослужит России веками.

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