Братислава, , 15:25 — REGNUM В результате забастовки в Словакии блокировано движение на десятках дорог страны. Об этом 10 января сообщает «Словацкое радио».

Также сообщается, что грузовики бастующих, выступающих с требованием снижения налогов и транспортных сборов с компаний, перекрыли движение на въезде в города Жилина, Кошице, Комарно, а также в ряд других крупных городов республики.

Кроме этого, прекращено автомобильное движение в районе улицы Рожнявска в Братиславе, а для больших грузовых автомобилей перекрыт КПП «Куты-Бродске», расположенный на границе Чехии со Словакией.

Помимо этого, известно, что забастовку организовал словацкий Союз грузовых автоперевозчиков, чьи руководители добиваются переговоров с правительством, требуя снизить на 50% автодорожный налог для национальных грузовых автоперевозчиков.

Акция протеста в стране продлится 10 января до 20:00 по местному времени (22:00 мск), а некоторых местах она продолжаться и в предстоящие выходные дни.