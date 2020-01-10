Вильнюс, , 15:19 — REGNUM

Занятые рыбным промыслом в Куршском заливе литовские компании заявили, что регулярно проводят анализ пойманной рыбы и раньше он никогда не показывал наличие вредных веществ, однако в лабораториях не задавались целью изучить в рыбе, например, уровень тяжёлых металлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 января. Сейчас рыбу, пойманную как в Куршском заливе, так и в акватории Балтийского моря, собираются изучить особенно тщательно.

Вопрос пригодности рыбы к использованию встал после скандала, вокруг завода компании Grigeo в Клайпеде, когда выяснилось, что после производства все отходы, минуя городские очистные сооружения, на протяжение десятилетия умышленно сливались в Куршский залив.

Почему близ Клайпеды в рыбах не обнаружено вредных веществ, возможно, объясняется направлением течения в Куршском заливе. «После углубления порта течение изменилось и сейчас основной поток воды идёт или в море, или дальше в Калининградскую область», — поясняет член правления ассоциации литовских рыболовов Lampetra Сига Якубаускене.