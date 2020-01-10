Ярославль, , 15:21 — REGNUM Ярославская область в 2019 году впервые за последние пять лет показывает снижение индекса промышленного производства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Приборы

По данным сайта, индекс промышленного производства в январе-ноябре 2019 года составил 97,6%, то есть снизился по сравнению с 2018 годом на 2,4%. Итоговые данные за год еще не приведены, но очевидно, что рост пяти последних лет, по меньшей мере, приостановился.

Начиная с 2015 года ярославская промышленность стабильно росла. Так в 2016 году рост составил 6,8%, в 2017 — 14,2%, в 2018 — 6,5%.

А вот в сельском хозяйстве, напротив, рост продолжился. Индекс производства сельхозпродукции составил в январе-сентябре 2019 года 104,6%.

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