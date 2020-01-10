Иваново, , 14:43 — REGNUM В полтора раза увеличился объём пассажирских авиаперевозок через аэропорт «Иваново» в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, сообщили 10 января в пресс-службе областного правительства.

«Изначально, с увеличением количества рейсов на направлении «Иваново — Санкт-Петербург», открытием двух еженедельных рейсов «Иваново — Анапа» и введением дополнительного рейса «Иваново — Сочи» прогнозировалось, что по итогам года аэропорт «Иваново» преодолеет рубеж пассажиропотока в 30 тысяч человек. Однако, уже к середине года стало ясно, что прогнозное значение будет не только выполнено, но и на порядок перевыполнено», — прокомментировал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Как уточнил генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин, именно ежедневные рейсы из Иваново в Санкт-Петербург «сделали» основной пассажиропоток. Если в 2018 году этим направлением воспользовались 10,5 тыс. пассажиров, то в 2019 году уже почти 24,5 тыс.

Аэропорт федерального значения «Иваново» расположен в семи километрах от центра города. Официальной датой создания считается 1939 год. По данным на 1990 год рейсы отправлялись в 37 городов СССР, пассажиропоток тогда составил почти 450 тыс. человек. В 1990-х 2000-х годах аэропорт работал с перерывами. С 2009 года после реконструкции работа аэропорта была возобновлена.