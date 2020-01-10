Чебоксары, , 14:39 — REGNUM В Чувашии в рамках дело о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» налоговики заявили о 396,3 млн рублей задолженности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, по делу о банкротстве завода получено требование уполномоченного органа ФНС в лице УФНС России по Чувашии в размере 396 301 905,78 рублей. Основание возникновения — капитализированные платежи.

«Размер капитализированных платежей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при ликвидации (банкротстве), предоставленных в адрес налогового органа региональным отделением ФСС РФ по Чувашской Республике», — отмечается, в частности, в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», где в 2018 году было введено наблюдение. Суд признал предприятие банкротом, открыв конкурсное производство на шесть месяцев.

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