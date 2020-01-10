Набережные Челны, Татария, , 14:38 — REGNUM На должность заместителя гендиректора КамАЗа по продажам и сервису назначен Рустам Шамсутдинов. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Шамсутдинов ранее занимал должность замгенерального директора по закупкам. Он сменил на этом посту Сергея Афанасьева, находящегося с 21 января в отпуске. Афанасьев в свою очередь назначен на должность советника гендиректора КамАЗа.

Рустам Шамсутдинов в 1992 году закончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева. В ПАО «КАМАЗ» начал работать с 2004 года. За время работы в организации он занимал должности начальника службы ТЭП, замгенерального директора ООО «Интермодальная транспортировка КАМАЗ», гендиректора ООО «СТФК «КАМАЗ». Также Шамсутдинов работал в должности директора по продажам запчастей.

Шамсутдинов с 2014 года входит в правление ПАО «КАМАЗ».

Ранее предприятие КамАЗ и «Мосгортранс» подписали договор на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299−40−52. Сумма контракта составляет 6,5 млрд рублей. Поставка транспорта пройдёт в несколько этапов до 30 ноября 2020 года.

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