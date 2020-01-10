Уфа, , 14:34 — REGNUM Пассажиропоток международного аэропорта Уфы в 2019 году увеличился на 10% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы ведомства, впервые за всю историю работы аэропорта количество его пассажиров составило 3,57 млн человек.

Отмечается, что этот результат является лучшим среди аэропортов Приволжского федерального округа. Всего было выполнено 17,7 тысячи самолетовылетов. Это на пять процентов больше, чем в 2018 году.

Сообщается, что в 2019 году пассажиропоток на внутренних воздушных линиях по сравнению с 2018 годом увеличился на 11%. Аэропорт Уфы обслужил 2,8 млн пассажиров, на международных рейсах прирост составил 8% (764 тысяч пассажиров).

Отмечается, что в прошлом году самыми популярными направлениями стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. На международных направлениях самыми востребованным направлениями стали рейсы в Анталью, Даламан и Санью.

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