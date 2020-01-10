Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM По итогам 2019 года внешний товарооборот Казахстана составил $97 млрд, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Об этом 10 января заявил председатель правительства республики Аскар Мамин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает агентство «Казинформ».

Премьер-министр представил экс-президенту итоги 2019 года в экономике Казахстана. По его словам, в строительной отрасли темпы роста составили 12,9%, в торговле — 7,6%, связи — 5,2%, транспорте — 5,1%, обрабатывающей промышленности — 4,4%, горнодобывающей отрасли — 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года внешний товарооборот Казахстана вырос на 19,7%, до $93,5 млрд. Экспорт вырос на 25,7%, до $61 млрд, импорт — на 9,9%, до $32,5 млрд.

Читайте также: В 2018 году внешний товарооборот Казахстана вырос на 20%