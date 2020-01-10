Аддис-Абеба, , 14:55 — REGNUM Переговоры по вопросу о будущем крупнейшей в Африке гидроэлектростанции, которая в настоящее время строится на реке Нил в Эфиопии, закончились безрезультатно в Аддис-Абебе. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов, это четвертый раунд переговоров в рамках усилий министров по водным ресурсам Эфиопии, Египта и Судана, нацеленных на поиск решения проблемы напряженности в связи с реализацией проекта.

Напомним, строительство плотины в Эфиопии началось в 2011 году, что встретило сопротивление со стороны стран нижнего течения Нила, особенно Египта, который полагается на Нил для удовлетворения 90% своих потребностей в воде.

Ожидается, что после завершения строительства плотины Великого Возрождения будет производить более 6000 мегаватт электроэнергии для Эфиопии, где в настоящее время 65% ее населения не подключено к энергосети. Основным камнем преткновения является то, как быстро должна быть заполнена плотина, передают репортеры.

Власти Эфиопии намерены заполнить ее как можно быстрее, поскольку в стране планируют начать производство электроэнергии уже к концу этого года. В Египте, однако, настаивают, что темп должен быть медленнее, чтобы предотвратить нехватку воды вниз по течению.

Следующий этап переговоров, в котором примут участие министры водных ресурсов вместе с министрами иностранных дел Эфиопии, Египта и Судана, состоятся в Вашингтоне на следующей неделе.

Напомним, что стороны намерены прийти к соглашению до крайнего срока, ограниченного в прошлом году 15 января.